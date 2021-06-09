Фрік і король рімейків: продюсер Лободи жорстко відповіла Кіркорову

Продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна вирішила поставити крапку в конфлікті з Філіпом Кіркоровим. Вона опублікувала в Інстаграм відео, в якому визнала, що не пишається своїм висловлюванням і разом з тим ще більше зачепила «короля естради». Вона зазначила, що вперше за 12 років може говорити те, що думає, і не боятися нашкодити своєму артистові.

«Мій коментар — не самий коректний, і я ним не пишаюся. Але він був спрямований не проти геїв, а адресований нещасним паразитам, яких ви із завидною регулярністю залучаєте до свого життя і демонструєте їх світові, пропагуючи, на жаль, не гей культуру, а моральних виродків і збоченців, які заради 15 секунд слави готові зіграти абсолютно будь-яку роль: перетворитися на гомосексуала, потім — на репера, нареченого Бузової, дружину Кіркорова», — натякнула Нателла на Даву.

Продюсер вважає, що Кіркоров перекрутив суть її коментаря. Вона зазначила, що щодня доводить свою толерантність способом життя. А Кіркоров, на її думку, тільки грає.

«Ви просто тупо спекулюєте на актуальній темі, чим принижуєте всіх представників спільноти. Яких ви, до речі, в одному зі своїх інтерв'ю назвали „блакитною зграєю“, людьми з вадами», — сказала Крапівіна.

Вона зазначила, що поважає професійних артистів, а нездар, у яких в руках випадково опинився мікрофон, називає «цирком виродків». Нателла пригадала Кіркорову, що він просив Світлану зробити йому пісню «Цвет настроения синий», неодноразово пропонував дует з Лободою, але отримував відмову. Можливо тому, припускає продюсер, Кіркоров затаїв образу.

У відповідь на звинувачення в плагіаті Нателла назвала Кіркорова королем рімейків, пригадала йому скандали з приниженням і побиттям жінок.

«Ваш репертуар — це велика частина переспіваних пісень і гучні судові позови від авторів по всьому світу. Ви перезуваєтеся в повітрі, б'єте жінок, принижуєте журналістів, влаштовуєте істерики, воюєте з усім шоу-бізнесом. Це ваш стиль життя, частина вашого образу …

Вашою фріковатістю нікого не здивуєш, а погрозами нікого не залякаєш. Я вас не боюся. Тому що на моєму боці правда, а на вашому — дешевий фарс. І мені вас дуже шкода", — резюмувала Крапівіна.

Нагадаємо, після того, як вона назвала шоу-бізнес «цирком виродків», Кіркоров вибухнув гнівним відео, в якому не обирав виразів, викрив Лободу в плагіаті і пригрозив, що це «відгукнеться» продюсеру і артисту.

Незабаром Нателла заявила, що припиняє співпрацю зі Світланою Лободою і йде з шоу-бізнесу.

Зірки шоу-бізнесу не залишилися в стороні конфлікту і активно коментують гучний скандал в соціальних мережах, розділившись на два табори.

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