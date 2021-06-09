«Вульгарщина та несмак»: в мережі розкритикували нове скандальне відео MARUV

MARUV (Анна Корсун) і шоу-балет Submission записали нове танцювальне відео Crush. Це вже не перший досвід співпраці двох команд. На цей раз дівчата одяглися в яскраво-червоні мереживні наряди, і у багатьох виникли асоціації з язиками полум'я.

Проте в соцмережах на сторінці Maruv кліп розкритикували за вульгарність.

Нагадаємо, в березні Maruv записала з шоу-балетом Submission танцювальне відео під трек Cardi B «Up» .

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