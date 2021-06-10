Чутки про роман Ірини Шейк з чоловіком Кім Кардаш’ян Каньє Вестом підтвердилися

Чутки про роман російської супермоделі Ірини Шейк і американського репера Каньє Уеста підтвердилися. Пара провела романтичну відпустку в шикарному готелі у Франції, де Каньє відзначив своє 44-річчя. А потім повернулася до США на приватному літаку.

Ірина та Каньє знайомі давно і кілька разів разом працювали. Але домагатися її уваги Уест, який розлучається зі своєю дружиною Кім Кардаш’ян, почав тільки кілька тижнів тому. «Каньє — хлопець, який вміє переконувати … Вона зачарована. Він запросив її до Франції, і вона з радістю прийняла пропозицію «, — повідомив інсайдер виданню People. Зацікавленість присутня з обох сторін.

35-річна Ірина у 2019 році розлучилася з батьком своєї чотирирічної дочки Леї — американським актором Бредлі Купером.

Каньє і Кім

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кім Кардаш’ян розридалася, назвавши себе невдахою через розпад третього шлюбу.

фото Instagram

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