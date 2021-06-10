Син Тома Круза і Ніколь Кідман з’явився в новому іміджі, змінившись до невпізнання

26-річний Коннор Круз, названий син кінозірок Тома Круза і Ніколь Кідман, поділився в Instagram своїми фото в новому іміджі. Коннор поголив голову і позбувся довгої густої бороди. «Нове обличчя, хто це?», — написав він.

Голлівудська пара усиновила Коннора у 1995 році — незабаром після його народження. Трьома роками раніше подружжя взяло на виховання дівчинку Ізабеллу, якій зараз 28 років. Діти, як і їхній батько, є послідовниками Церкви Саєнтології. Кідман відійшла від цього релігійного руху після розлучення з Крузом у 2001 році. Коннор і Ізабелла залишилися з Томом і не дуже часто бачилися з матір'ю, яка вийшла заміж за співака Кіта Урбана, від якого у неї є дві дочки-12-річна Сандей та 10-річна Фейт.

Тому Крузу у 2006 році народила доньку Сурі його третя дружина Кеті Холмс, з якою він розлучився у 2012 році. Кеті заявила, що відмовляється від саентологіческіх переконань і буде виховувати дитину в католицькій вірі.

Коннор Круз, який захоплюється риболовлею, веде закрите життя у Флориді, намагаючись триматися у тіні — так само як і його сестра Белла, яка проживає в Лондоні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що 28-річна дочка Тома Круза і Ніколь Кідман «перетворилася на диснеївську принцесу».

фото Instagram

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