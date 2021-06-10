«Виживуть тільки любовники»: Михайло Поплавський закрутив роман з Аліною Гросу

Поки в шоу-бізнесі вчергове обговорюють те, що Михайло Поплавський полишає сцену, він своїми діями показує — розслаблятися не збирається. Співучий ректор представив романтичний кліп на нову пісню «А ми з тобою любовники».

У новому відео Поплавський постав в образі досвідченого героя-коханця, який з двома чарівними красунями — витонченою блондинкою і жагучою брюнеткою — відправляється на вигадану фантастичну планету. І там зароджується прекрасне почуття.

Пристрасть, любов, трепетні стосунки між героями символізує яскрава й ніжна квітка.

«Любов наповнює добром наші душі. Це велика сила, яка дана не кожному. Якщо говорити відверто, то головний герой — це і є Михайло Поплавський — справжній, щирий, відкритий. Він дуже близький мені. Адже любов править світом, а любовники — від слова „любити“. Це велике почуття, яке наповнює життя змістом. Любов робить нас духовно багатими, спонукає творити та робити світ кращим. Кохайте, бо ми того варті!» — закликав Михайло Поплавський.

Режисером кліпу стала епатажна Олена Вінярська, що зняла раніше для Поплавського «Сало» та «Українські вареники».

До речі, кліп «Сало» набрав понад 5 млн переглядів за місяць, а «Українські вареники» за два тижні — понад 4 млн переглядів в YouTube. Нове відео наповнене пристрастю, еротикою, які передаються лише поглядом і романтикою.

«Ідея кліпу народилася буквально за 15 хвилин. На зйомках попереднього відео Михайло Михайлович сказав мені: „А завтра — ми з тобою любовники“ і з азартом позирнув. Мені одразу прийшли слова з твору великої української поетеси Ліни Костенко „Очима він сказав мені люблю“. І я вже розуміла, яким буде кліп, а його головним символом стане квітка. У кліпі немає любовних сцен і з'ясування відносин. Усе побудовано на символах і алегорії», — розповіла Олена Вінярська.

Михайло Поплавський у кліпі змінив кілька стильних образів. Олена Вінярська продумала все до найдрібніших деталей. За відповідність його костюмів останнім трендам піклувався телеведучий Олексій Дівєєв-Церковний.

Щоб поєднати образ героя кліпу з помаранчевою квіткою любові, за ідеєю режисера, спеціально було розроблено унікальну чоловічу дорогоцінну прикрасу — брошку «Дві квітки» — із золота й срібла з дорогоцінним камінням, які видобуваються в Україні — топазу і гірського кришталю. Дві квітки міцно переплітаються між собою, символізуючи вічну любов.

Фатальних красунь у кліпі зіграли Анастасія Захандревич і Аліна Гросу, для яких це був перший досвід знімання у віртуальній реальності, з використанням світових технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки.

Знімали все в темному павільйоні на тлі чорних екранів, а всю картинку створювали за допомогою дизайну. Таку технологію використовують під час знімання фільмів у Голлівуді. Знімальний процес тривав вісім годин, а підготовка зайняла майже два місяці. За цей час прописувалась кожна деталь, підбиралися «правильні» кольори та дизайн. Над кліпом працювала команда хореографів, перукарів, візажистів, реквізиторів Університету культури. Спільними зусилля була створена унікальна історія кохання у віртуальній реальності.

Уже зараз команда Поплавського розпочала втілювати його нову гастрономічну ідею — кліп «Український борщ».

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