Винник «засвітився» вдома у Полякової

Співачка Оля Полякова запросила Олега Винника в свій заміський будинок під Києвом. Вечірка проходила на перебудованій терасі з панорамними вікнами і видом на Дніпро. Відео зі свята співачка опублікувала в Instagram.

Судячи з записів, гостям було весело. Винник разом з Поляковою пританцьовували в такт музиці, а компанія підбадьорювала: «Зробіть це в бочці».

Нагадаємо, взимку Полякова похвалилася, що закінчила масштабний ремонт у своєму будинку. Дім знаходиться в селі Старе Бориспільського району Київської області в елітному котеджному містечку. За словами Полякової, будинок раніше належав її чоловіку, але після ремонту Вадим зробив коханій подарунок: переоформив документи на нерухомість, і тепер дача у власності співачки.

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