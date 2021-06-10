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«Неймовірно красиво»: фото Монатика розбурхало Никитюк та Дантеса

13:54 10 червня 2021
Дмитро Монатік

Телеведуча Леся Никитюк, яка нещодавно відпочивала в Туреччині, зацікавилася «відпускними» фото співака Дмитра Монатика, який показав в мережі, як вони з дружиною відпочивають на березі теплого моря.

«Неймовірно красиво навколо… Особливо зліва від мене», — так Монатік прокоментував у Instagram фотографію, на якій вони з Іриною Демічевою позують під жарким сонцем на пляжі.

Відреагувала на фотосесію Монатика і зоряна пара Надія Дорофєєва та Володимир Дантес. А ось актора Олексія Дурнєва дуже вразили шнурки у кросівках Дмитра.

Нещодавно дружина співака Ірина розповіла, що у їхніх дітей — Дані таі Платоши — у дитячому садку був випускний, який стилізували під «Гаррі Поттера».

Фото Дмитра Монатика із соціальних мереж.

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