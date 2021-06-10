«Стала товща за маму»: дочці Олі Полякової порадили терміново скинути вагу
Оля Полякова з 16-річною дочкою і Машею Єфросиніною відвідала перший сольний концерт Наді Дорофєєвої, який викликав відгук у публіки. У своєму Instagram дівчина поділилася знімками, які були зроблені після концерту.
Полякови вибрали наряди в одному тоні, хоча Оля вирішила «побешкетувати», доповнивши чорні куртку і джинси напівпрозорою блузою з принтом.
Багато шанувальників як зазвичай, похвалили, як виглядають красуні.
Але деякі з читачів звернули увагу на те, що дочка Олі Полякової явно набрала зайву вагу і настійно рекомендували їй позбутися від зайвих кілограмів.
Нагадаємо, хвилю критики в мережі викликало і експериментальне фото Маші Полякової.1196
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