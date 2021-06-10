26.98 / 27.17 32.76 / 33.11
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Тіло обійнято пожежею»: Катерина Кухар пристрасно привітала чоловіка з днем народження

16:26 10 червня 2021
Катерина Кухар

10 червня відомому українському артистові балету Олександру Стоянову, чоловікові прими Національної опери Катерини Кухар, виповнилося 33 роки.

Балерина зворушливо привітала чоловіка, опублікувавши в Instagram спільне фото, супроводивши його віршем про кохання. На фото Катерина Кухар стоїть поруч з коханим, а Олександр повернувся до об'єктиву спиною, але при цьому дивиться на дружину з ніжністю.

Вірш закінчується такими рядками: «…Ты напоишь меня чистым нектаром — ты мое море! И когда тело объято пожаром, и разум зашторен… Я упаду в тебя огненным шаром — ты мое море!»

Нагадаємо, Олександр Стоянов, як і його дружина, є артистом балету. Їх періодично називають найкрасивішою балетною парою Європи. Подружжя виховує двох дітей — сина Тимура і дочку Анастасію, однак, Олександр сподівається на появу в сім'ї ще однієї дитини.

Раніше співачка Наталія Могилевська показала відео «диких танців» за участю балерини, яка святкувала свій день народження у січні. Компанію їм складали телеведучий Володимир Остапчук та співачка Оля Полякова.

Фото Катерини Кухар з соціальних мереж.

328

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Жінка, яка співає: Пугачова відмовилася виступити на ювілеї Зацепіна

Гросу, Поплавський і Анастасія Захандревіч

«Виживуть тільки любовники»: Михайло Поплавський закрутив роман з Аліною Гросу

Леся Никитюк

«Мама в будівлі»: аккаунт Лесі Никитюк зламали, але вона швидко повернула його, показавши хакерам «п'яту точку»

«Будемо пити шампанське»: Наташа Корольова зворушливо привітала сестру Русю з днем народження

«Будемо пити шампанське»: Наташа Корольова зворушливо привітала сестру Русю з днем народження

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.