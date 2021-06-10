«Тіло обійнято пожежею»: Катерина Кухар пристрасно привітала чоловіка з днем народження

10 червня відомому українському артистові балету Олександру Стоянову, чоловікові прими Національної опери Катерини Кухар, виповнилося 33 роки.

Балерина зворушливо привітала чоловіка, опублікувавши в Instagram спільне фото, супроводивши його віршем про кохання. На фото Катерина Кухар стоїть поруч з коханим, а Олександр повернувся до об'єктиву спиною, але при цьому дивиться на дружину з ніжністю.

Вірш закінчується такими рядками: «…Ты напоишь меня чистым нектаром — ты мое море! И когда тело объято пожаром, и разум зашторен… Я упаду в тебя огненным шаром — ты мое море!»

Нагадаємо, Олександр Стоянов, як і його дружина, є артистом балету. Їх періодично називають найкрасивішою балетною парою Європи. Подружжя виховує двох дітей — сина Тимура і дочку Анастасію, однак, Олександр сподівається на появу в сім'ї ще однієї дитини.

Раніше співачка Наталія Могилевська показала відео «диких танців» за участю балерини, яка святкувала свій день народження у січні. Компанію їм складали телеведучий Володимир Остапчук та співачка Оля Полякова.

Фото Катерини Кухар з соціальних мереж.

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