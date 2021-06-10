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Шоу-бізнес

«Буде дівчинка»: Катя Осадча зачарувала фанатів новим фото з круглим животиком

16:39 10 червня 2021
Катя Осадча

Ведуча «Світського життя» Катя Осадча зараз знаходиться в Туреччині, куди поїхала «з робочим візитом» — виявляється, відпочивати під спекотне сонце виїхало чимало українських зірок шоу-бізнесу. Про те, як проходить відпочинок, Катя розповідає в своєму Instagram, з'являючись там кожен день в новому вбранні.

Так, сьогодні Катерина красувалася в сукні кольору фуксії, днем раніше блищала в «perfect dress @ від Андре Тана в білий горошок, а два дні тому — в купальнику зеленого кольору.

Схоже, стильна Катя не упускає можливості «вигуляти» літні вбрання, яких взяла з собою чимало.

Фоловерів в Мережі активно обговорюють вбрання телеведучої, а, а також те, чи дійсно вона вагітна — ніяк не можуть в це повірити.

І, схоже, друге питання пора знімати — більшість вирішила, що Катя у «положенні». Тому тепер точаться суперечки про те, хто народиться у пари. Багато хто впевнений, що Катя Осадча носить під серцем дівчинку — про це нібито свідчить її зовнішній вигляд. Або так хочеться шанувальникам.

При цьому українці бажають Каті і Юрі щастя.

Катя Осадча перестала приховувати своє цікаве положення на початку травня, а незабаром став відомий і стать майбутньої дитини.

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