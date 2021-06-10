«Будемо пити шампанське»: Наташа Корольова зворушливо привітала сестру Русю з днем народження

Наташа Корольова запросила свою маму Людмилу Поривай в Санкт-Петербург, де зводила на концерт поетеси Соли Монової і показала Китайський палац в Ломоносові, а потім покатала по Неві. Як все відбувалося, співачка показала в Instagram.

Виявилося, що Наташа захопила шампанське, а коли Людмила Поривай здивувалася, дочка пояснила, що у її старшої дочки — Ірини Осауленко — день народження. І вона хоче привітати сестру з 52-річчям.

«Сестричка, з днем народження! Ура! Будемо пити шампанське «, — сказала Наташа.

І хоча виявилося, що мама Людмила забула про свято спадкоємиці, пізніше вона з келихом ігристого вина вимовила тост на честь Русі (сценічний псевдонім Ірини Осауленко).

«Моя улюблена донечка, старшенька, Русичка, я тебе дуже люблю і вітаю. Я тебе люблю-люблю сильно-сильно », - сказала Людмила.

Наташа Корольова і її сестра Ірина (виступала під псевдонімом «Руся») разом починали будувати кар'єру в Україні, причому Ірина спочатку була навіть більш популярною. Однак в її родині з Костянтином Осауленко сталася трагедія — син Володя народився з важкою формою ДЦП. На початку 90-х років Ірина сім'єю переїхала до Канади, сподіваючись заробити більше грошей на лікування хлопчика. На жаль, лікування не допомагало, і Володя помер у віці 11 років. Зараз Ірина вже залишила думки про повернення на сцену і займається вихованням дітей — сина Кості (у хлопчика — аутизм) і дочки Соні.

Нагадаємо, сама Наташа Корольова 31 травня відзначила своє 48-річчя, показавши особливий подарунок від чоловіка — Сергія Глушка.

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