«Аполлон» з отвисшим животом: у мережі показали, як насправді виглядає Кіркоров

54-річний Філіп Кіркоров, котрий привчив публіку до своїх яскравих костюмів і стразів, виявляється, насправді виглядає далеко від ідеального образу, особливо, якщо зняти його майже без одягу, в самих тільки плавках. Саме це і зробила одна росіянка, повідомляє Telegram-канал «Світські хроніки».

На кадрах видно, як двоє чоловіків прогулюються по пляжу, а також чути здивований голос дівчини, яка вигукує: «Кіркоров!» За цих обставин супутник артиста просить незнайомку не знімати зірку.

Цілком зрозумілий шок глядачів й автора ролика: перед ними постав згорблений чоловік з помітним животом, що значно відрізнялося від луку Кіркорова в Instagram. Там співак поділився знімком з пляжу в Дубаї, де хвалився підтягнутим торсом, тонкою талією і чудовою поставою.

Користувачі заявили, що Кіркоров настільки переборщив з фотошопом, що в реальному житті його неможливо впізнати. Також користувачі відзначили, що не соромно мати неструнку фігуру, але подібний обман їм неприємний.

«Жорстко спалили», «Я розумію, що багато фотошопять свої фотки. Але, блін, не так нахабно ж. На фото інша людина», «Дебелий, а на фото все в ретуші», «Якби не фотошопіл себе до Аполлона, ніхто б і слова не сказав, а так за справу прикопати «, — пишуть користувачі.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров внесений в базу сайту «Миротворець» за свідоме порушення державного кордону України.

Нагадаємо, про Кіркорова різко висловилася продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна, яка назвала його бездарем.

Фото з соцмережі

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