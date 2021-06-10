26.98 / 27.17 32.76 / 33.11
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

У «Танців з зірками» буде новий креативний продюсер

18:57 10 червня 2021
Заставка

Телеканал «1+1» оголосив про роботу над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни «Танці з зірками». Про це йдеться в повідомленні на сайті мовника.

Першою несподіванкою нового сезону стало призначення в команду творців проекту хореографа та режисера-постановника Олени Коляденко, яка виступить в ролі креативного продюсера головного розважального шоу.

«У нас буде несподіваний зоряний склад учасників. Всі вони цікаві насамперед як люди, і ми з командою прагнемо розкрити кожного з них для глядача», — пообіцяла продюсер, яка в перших сезонах була суддею шоу.

Олена Коляденко

А допомагатимуть зіркам розкритися на паркеті професійні бальні танцюристи, серед яких з'являться нові імена.

Роботу над шоу продовжить BIG ENTERTAINMENT SHOWS під керівництвом продюсера Володимира Завадюка.

Нагадаємо, актриса «Студії Квартал 95» Олена Кравець поділилася подробицями участі в шоу «Танці з зірками».

Фото: Вікіпедія

213

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Жінка, яка співає: Пугачова відмовилася виступити на ювілеї Зацепіна

Гросу, Поплавський і Анастасія Захандревіч

«Виживуть тільки любовники»: Михайло Поплавський закрутив роман з Аліною Гросу

Леся Никитюк

«Мама в будівлі»: аккаунт Лесі Никитюк зламали, але вона швидко повернула його, показавши хакерам «п'яту точку»

«Будемо пити шампанське»: Наташа Корольова зворушливо привітала сестру Русю з днем народження

«Будемо пити шампанське»: Наташа Корольова зворушливо привітала сестру Русю з днем народження

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.