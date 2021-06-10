У «Танців з зірками» буде новий креативний продюсер

Телеканал «1+1» оголосив про роботу над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни «Танці з зірками». Про це йдеться в повідомленні на сайті мовника.

Першою несподіванкою нового сезону стало призначення в команду творців проекту хореографа та режисера-постановника Олени Коляденко, яка виступить в ролі креативного продюсера головного розважального шоу.

«У нас буде несподіваний зоряний склад учасників. Всі вони цікаві насамперед як люди, і ми з командою прагнемо розкрити кожного з них для глядача», — пообіцяла продюсер, яка в перших сезонах була суддею шоу.

Олена Коляденко

А допомагатимуть зіркам розкритися на паркеті професійні бальні танцюристи, серед яких з'являться нові імена.

Роботу над шоу продовжить BIG ENTERTAINMENT SHOWS під керівництвом продюсера Володимира Завадюка.

Нагадаємо, актриса «Студії Квартал 95» Олена Кравець поділилася подробицями участі в шоу «Танці з зірками».

Фото: Вікіпедія

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