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Брітні Спірс «запалила» під пісню Олега Винника: справжня «вовчиця»

19:32 10 червня 2021
Брітні Спірс

Схоже, у Брітні Спірс, яка збирається в світове турне всупереч спробам свого батька довести всьому світові, що вона хвора на деменцію, знайшлися прихильники в Україні. Так, днями в Instagram радіоведучого Слави Дьоміна з'явився забавний кліп з її участю.

У кліпі використано відео самої Брітні, яка виконує мудрі «па», а в якості музичного супроводу — пісні українських і російських виконавців.

«Брітні! Дякую за натхнення! Гортай і дивись зі звуком: Іво Бобул — Місячний колесо, NK — Червоне вино, Олег Винник — Вовчиця, Ірина Аллегрова — Імператриця. Яка пісня більше підійшла?» — жартівливо підписав кліп радіоведучий.

Глядачі були в захваті, побачивши кліп. Деяким сподобалися всі чотири образу, запропонованих Дьоміним, але найбільша кількість «за» зібрали саме танці Брітні під «Вовчицю».

Особливу пікантність відео додає той факт, що такі ж «незрозумілі танці» Брітні виробляла і в оригінальній версії кліпу.

Тому його «українська» версія нічим не гірше інших.

Нагадаємо, Джеймі Спірс був опікуном дочки з 2008 року. У 2019 опікуном співачки стала помічниця її батька Джоді Монтгомері. Зараз Джеймі хоче повернути втрачені права. Поки тривають судові розгляди, Брітні викладає в Мережі дивні кліпи, якими, на думку шанувальників, вона хоче показати, що знаходиться в неволі і потребує допомоги.

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