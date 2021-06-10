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«Я б ходила гола»: Седокова захопила шанувальників знімком в крихітному бікіні

20:56 10 червня 2021
«Я б ходила гола»: Седокова захопила шанувальників знімком в крихітному бікіні

Колишня солістка групи «ВІА Гра» Анна Седокова насолоджується відпочинком з чоловіком Янісом Тіммою на грецькому острові Міконосі. Звідти вона радує шанувальників фотознімками в Instagram.

Кілька годин тому було опублікуване фото, на якому красується в яскравому бікіні з крихітними трусиками.

«Життя на острові, де не потрібні штани», — написала Седокова.

Фанати оцінили стиль співачки, зазначивши, що Аня виглядає дуже сексуально. Хейтери спробували назвати купальник невдалим, але їх критиканські зауваження потонули в дружному хорі похвал фігурі зірки і її відмінному вигляду.

«Аннушка гарна, сексі. Але купальник на любителя»; «Ідеальна фігура»; «Купальник не дуже»; «Якби у мене було таке тіло, я б ходила гола»; «Шикарні ноги, Анна»; «Божественне тіло»; «Яке соковите тільце! Так би і з'їв!»; «Купальник з трусами мішечком вас псує», — прокоментували передплатники.

До речі, раніше Седокова розповіла, як не товстіти тим, хто любить гамбургери і картоплю фрі.

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