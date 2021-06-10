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«Спасибі, що я не самотня»: Аліна Гросу показала, хто прийшов привітати її з днем народження

21:52 10 червня 2021
Аліна Гросу

Українська співачка Аліна Гросу відсвяткувала 8 червня 26 років, і в своєму акаунті в Instagram показала, як проходила її вечірка в одному з закладів на березі річки.

«Друзі мої, дякую вам за ваші поздоровлення, за стільки приємних і красивих слів, за те, що знайшли час, за неймовірний подарунок — вашу любов. Я ціную те, що наша дружба перевірена роками і ми вже стільки років разом, за щирість і відданість … Спасибі, що я не самотня! Спасибі, що мені є заради кого і чого жити! Спасибі, що надихаєте, спасибі що підтримуєте і що вірите в мене «, — написала під знімками Аліна.

Головним гостем на святі був, звичайно ж, бойфренд співачки, 37-річний Роман Полянський. На одному з фото, яким Гросу поділилася в Instagram, вона позує в обіймах свого коханого.

Привітати іменинницю також прийшли і зоряні друзі. Зокрема співачка Камалія і співак Віталій Козловський, який нещодавно змінив імідж і став блондином.

Відзначимо, що сам Роман Полянський улюблену привітав в фотоблогів знімком, на якому ніжно її поцілував.

Фото instagram.com/alina_grosu/

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