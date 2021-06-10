«Мама в будівлі»: аккаунт Лесі Никитюк зламали, але вона швидко повернула його, показавши хакерам «п'яту точку»

У четвер, 10 червня, офіційна сторінка телеведучої Лесі Никитюк в Instagram, на яку підписано понад 3,7 мільйонів користувачів, була зламана.

Це було помітно, перш за все, з того, що фото на аватарку хакери змінили на знімок журналіста Дмитра Гордона.

До того ж фейковий «Леся» у вигляді Гордона почала спілкуватися з іншими знаменитостями в мережі. Так, в чаті тепер можна побачити «переписку» Никитюк з «Холостяком-11» Михайлом Заливако, датовану ще травнем, про машини і відносинах, з «жартами» про вибір не тієї дівчини на проекті з пропозицією «терміново одружитися».

Передплатники забили на сполох, адже подібне телеведуча ніколи не виставляє.

«Навіщо таке робити? Господи, той хто зламав з головою явно не дружить», «Ану Тікай з Лесіного аккаунта!», «Лесю зламали!» — писали фоловерів.

На щастя, господарювали непрохані гості недовго: протягом швидкого часу Леся змогла відновити доступ, про що повідомила постом, в якому показує недоброзичливцям п'яту точку.

«Мама в Будинку. Я свою Ж можу і так виставляти, коли захочу … бачу, є попит. Погуляли і вистачить … фотку Гордона залишу до ранку! Дякую всім … я і не знала, що ви у мене такі людяні «, — написала Леся.

Нагадаємо, раніше телеведуча Катя Осадча поскаржилася на шахраїв в мережі, і закликала бути пильними.

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