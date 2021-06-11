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Залишилася зі «Старим дубом»: суд поділив майно Петросяна і Степаненко

8:49 11 червня 2021
Петросян і Степаненко

У Москві закінчився судовий процес по розділу майна між Євгеном Петросяном та Оленою Степаненко. Хамовничеський суд Москви ухвалив розділити все спільно нажите за 30 років майно колишньої сім'ї порівну, пише «Стархіт».

Повідомляється, що на засіданні суддя протягом декількох годин зачитував перелік цінностей, які придбали Петросян і Степаненко за роки шлюбу.

Експодружжя є власниками кількох московських квартир — двох на Ростовській набережній, і ще двох — у Сеченівському провулку, а також «одинички» у Великому Кондратівському провулку.

Найдорожчим об'єктом стали апартаменти у Зачатівському провулку Москви площею 516 квадратних метрів. В них Петросян мріяв заснувати музей, але колишня дружина оперативно вселилася у величезну квартиру й довго навіть не впускала оцінювачів.

Видання повідомляє, що в процесі «ділення» Олена Степаненко вимагала, щоб Петросяну дісталася картина «Старий дуб», ймовірно, натякаючи на його вік.

Саме цю картину присудили Степаненко. Крім того, їй дісталися ще кілька цінних лотів, які входили у спірну бібліотеку гумориста, — «Сучасні психопати» та «Окультизм і сексуальність».

Нагадаємо, Петросян і Степаненко розлучилися у 2018 році. Зараз у Петросяна нова сім'я — дружина Тетяна Брухунова й маленький син Ваган.

фото https://aif.ru/

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