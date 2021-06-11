Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Бек-вокалістка Таїсія Сватко, яка вважається «таємною дружиною» відомого співака Олега Винника, іноді виступає самостійно і навіть нещодавно стала призером музичної премії «Українська пісня року», отримавши перемогу у номінації «Надія української пісні».

Її виступи стабільно користуються успіхом у глядачів, а також у шанувальників у Мережі.

Проте, один з останніх виступів Таїсії піддався різкій критиці «доброзичливців» і просто заздрісників. Об'єктом обговорення злостивців, зокрема, стало вбрання, яке вибрала Таюне для сцени.

Так, співачка одягла спідницю з асиметричними низом, чорну кофту з імітацією запаху і рукавом три чверті. Образ «дружина» Винника доповнила чорними колготками та високими чобітьми.

В одному з акаунтів «неупереджені глядачі» написали, що таке вбрання показує фігуру Таїсії у невигідному світлі: мовляв, видно боки і невеликий животик, а також складки на спині, які утворюються через бюстгальтер.

Та злостивці, схоже, прорахувалися: більшості шанувальників виступ Таюне та її наряд припали до душі, про що вони написали у коментарях.

Так що скандулу не вийшло — він завершився, так і не встигнувши початися.

Нагадаємо, що нещодавно радіоведучий Слава Дьомін показав, як співачка Брітні Спірс «танцювала» під пісню Олега Винника.

Фото Таїсії Сватко із соціальних мереж.

2946

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter