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Завжди буду поруч: Кіркоров показав, що став майже «другим татом» для дочки Лорак

9:46 11 червня 2021
Кіркоров та Лорак

Доньці співачки Ані Лорак Софії, яку мама днями зворушливо вітала з 10-річчям, пам'ятне відео присвятив її хрещений батько — російський співак Філіп Кіркоров.

У Instagram він виклав відео, в якому зібрав фотографії та уривки відеозаписів з Ані Лорак і Софією. В тому числі, зроблене і у той день, коли Кіркоров став хрещеним татом малятка. Також на фото і відео Софія показана у компанії з дітьми співака — Аллою-Вікторією і Мартіном-Крістіном.

«Від щирого серця вітаю з першим ювілеєм!!! @soniknomik, тебе чекає велике майбутнє! А твої мама @anilorak, тато @muratnalca і я, твій хрещений тато, завжди будемо поруч!» — написав співак у коментарі до вітального відео.

Після перегляду відео не може не скластися враження, що Філіп значить дуже багато у житті дівчинки — особливо з урахуванням того, що її батьки кілька років були у розлученні. Можливо, саме на такий ефект і розраховував співак.

Фоловери Кіркорова приєдналися до вітань дочки Ані Лорак, а також похвалили і співака. Мовляв, як Софійці пощастило з хрещеним.

Нагадаємо, що нещодавно Філіпа Кіркорова «підловили» на зайвому захопленні фотошопом. Так, на пляжі в ОАЕ його зняла одна з туристок, показавши, що у реальному житті співак виглядає зовсім не так, як на фотографіях.

Фото — скріншот.

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