52-річна супермодель порівняла свої нові знімки з фото 31-річної давності і вирішила, що тепер виглядає краще

52-річна данська супермодель Хелена Крістенсен, яка нещодавно знялася в рекламі сексуальної спідньої білизни, опублікувала нові фото в купальнику. І порівняла їх з дуже схожим знімком 31-річної давності. На ньому 21-річна Хелена, одна з найяскравіших зірок модельного бізнесу 1990-х років, теж виходить з води, позуючи в чорному купальнику для реклами Chanel. Шанувальники вирішили, що зараз Крістенсен, яка, схоже, взагалі не старіє, виглядає навіть ще краще. Сама супермодель тієї ж думки. «Мої груди стали більше», — підписала вона свій пост.

1990 рік

Раніше, як писали «ФАКТИ», Крістенсен привела у захват шанувальників «оголеним» фото.

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