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«Трохи очі не вилізли»: Аллу Пугачову помітили у московському метро

11:32 11 червня 2021
Пугачова

Попри високий статус та популярність, Примадонна російської естради Алла Пугачова ніколи не вважала себе «небожителем», й не бачила нічого особливого в тому, щоб проїхати в метро разом зі звичайними людьми. Про це в ефірі НТВ розповіла її колишня домробітниця Людмила Дороднова, яку співачка називала Люсею.

Історія сталася багато років тому. Якось Примадонна посварилася зі своїм третім чоловіком, концертним директором й продюсером Євгеном Болдіним та запропонувала Людмилі Дородновій відправитися на прогулянку по Москві.

Поява Пугачової в метро пасажирів цілком очікувано шокувала.

«Були такі, у яких очі ледь не повилазили. Потім хтось її з машини впізнав. Зупиняється машина: скажіть, ви дуже схожі на Аллу Борисівну. А Алла їм відповідає: ну, це я і є», — розповіла Людмила.

Після цього Пугачова відзначилася хуліганською витівкою — вона залізла на дах та на стіні написала помадою: «Тут була Алла Пугачова».

Нагадаємо, нещодавно композитор Олександр Зацепін, який довго й плідно працював з Аллою Пугачовою, відзначив свій 95-річний ювілей.

Попри те, що Примадонна знаходиться в прекрасній формі, вона на сцену не вийшла, а сиділа з чоловіком Максимом Галкіним в ложі разом з самим Олександром Зацепіним.

фото https://ru.wikipedia.org/

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