Ніна Матвієнко: «Потрібно більше дбати про здоров’я. Люди їдять мало сонячної їжі»

«ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії». Своїми думками про нові реалії життя з «ФАКТАМИ» поділилися Андрій Курков, Еліна Світоліна, Валентина Семеренко, Павло Зібров, Світлана та Віталій Білоножки, Олександр Пономарьов, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Тамара Яценко, Михайло Іллєнко, Остап Ступка, Діма Борисов, Євген Клопотенко, Сава Лібкін, Андре Тан…

Нині наша співрозмовниця у проєкті «Світ після пандемії» — народна артистка України Ніна Матвієнко.

«Потрібно більше дбати про здоров'я, — сказала вона в інтерв'ю «ФАКТАМ». — Люди їдять мало сонячної їжі — фруктів, овочів, зелені. Треба робити більше салатів, пити натуральні соки! Це корисна вітамінна їжа. Наприклад, я часто готую такий салат: фета, яйце, апельсин чи грейпфрут, багато зелені, цибуля, соняшникове та гарбузове насіння. Мені більше імпонує соняшникове. Зелень, якщо є можливість, краще, щоб була прямо з грядки. Заправити все це можна олією, сметанкою чи кислим молочком. Олія може бути не тільки соняшникова, а, наприклад, рисова. До речі, коли готуєш на ній млинці, вони не пригоряють. Що стосується молочних продуктів, Тоня купує для дитини безлактозний сир, молоко, масло… А я готую не сирники, а сирні млинці на манці та молоці, трохи додаю цукру, ваніліну, солі. Тісто збивається у блендері. Сирні млинці смачні, ситні, пишні та рум'яні. Внучка Ніночка їх дуже любить. Смажу їх на маленькій сковорідці, обов'язково під кришкою, й вони нагадують сонечко. Їй так смакує! Каже: «Бабусю, як вони пахнуть!»

Більше читайте в інтерв'ю Ніни Матвієнко: «Прощайте людей, які вас образили. Ця образа — не ваша проблема, а їхня»

Фото в заголовку з альбому сім'ї Ніни Матвієнко

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