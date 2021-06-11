Британський актор і музикант Томас Фелтон, виконавець ролі Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, поділився в Instagram фото зі своїм вже дорослим «екранним сином», з яким зустрівся в Лондоні на прем'єрі фільму «На висоті».

Берті Гілберт у фіналі останньої частини поттеріани «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Частина 2», що вийшла на екрани у 2011 році, зіграв Скорпіуса Мелфоя, який разом з дітьми головних персонажів збирається їхати до Гогвартсу. Зараз Берті 24 роки. Він пов'язав своє життя з кіно, але став не актором, а режисером і сценаристом — вже досить успішним.

«Коли Драко сів поруч зі Скорпіусом. Цілком випадково! «, — підписав пост 33-річний актор, додавши до смайлика змійку — символ гогвартського факультету Слизерин. Самому Тому на момент знімань було 23 роки. У фінальній сцені героїв зробили старшими на 20 років.

Кадр з фінальної сцени

Том в ролі Драко

Раніше «ФАКТИ» писали — Зірка «Гаррі Поттера» Емма Уотсон відреагувала на чутки про її заручини і завершення кінокар'єри.

фото Instagram

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