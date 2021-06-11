«Красива серцем»: група KAZKA випустила незвичайну пісню

Популярний гурт KAZKA порадував шанувальників новою роботою. Музиканти випустили незвичайний трек «Красива серцем», заради якого солістка Саша Зарицька змінила манеру виконання.

Ця композиція стала саундтреком до серіалу «Моя улюблена Страшко» — адаптації всесвітньо відомого колумбійського серіального формату «Betty la fea» або «Ugly Betty», який свого часу став найуспішнішою теленовеллою в історії, яка підкорила більш ніж 180 країн світу. У Росії він був знятий як «Не родись красивою» з Неллі Уваровою в головній ролі. В Україні серіал вийде на каналі «1 + 1».

«Ідея і пісня мені сподобалися відразу! Адже я, як і кожна дівчина, відчуваємо схожість історії головної героїні серіалу з власним життям. Неважливо, який зовнішності людина і чим він займається — ми часто стикаємося з Буллінг, об'єктивізацією і неприйняттям себе. Я хочу, щоб ця пісня надихала, заряджала емоціями і силами, а основне — давала віру в себе. Адже головне — бути красивим серцем і мати чисті думки, а все інше умовності», — сказала співачка Олександра Зарицька.

Нагадаємо, в кліпі «Мало» Саша Зарицька постала в образі нареченої.

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter