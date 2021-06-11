«Змагання голих дуп»: Лев Лещенко розкритикував російський шоу-бізнес

Відомий співак, «кримнашист» Лев Лещенко, котрий переніс недавно кілька серцевих нападів, вважає, що зараз у російському шоу-бізнесі зібралися не талановиті виконавці, а медіаобличчя. Про це він заявив в сюжеті РЕНТВ.

«Це перетворилося на змагання голих дуп та довгих ніг. Це нагадує мені кунсткамеру, де зібрані недорозвинені ембріони, якісь людські гидоти. Що це таке? Це тіктокери, це блогери, це хайпові артисти, тригери, які працюють на скандал. Для того, щоб поскандалити, потрібна вседозволеність та всякого роду така гидота. Там з'являється і мат, і непристойності всякі, і перевдягання трансгендерні, і інше — і все це випинається, все це взагалі мерзосвітно виглядає, — заявив артист.

При цьому Лещенко зазначає, що він не святенник і теж може вилаятися матом. Але для цього потрібен привід. І зробити це може, на його думку, гідний відомий артист, який вже зробив все, висловив все можливе і йому залишається тільки вилаятися матом, якщо він про щось обурюється.

За словами співака, багато хто з тих, хто сьогодні заполонив російський шоу-бізнес, це ширвжиток.

Нагадаємо, на нещодавній церемонії вручення премії «Муз-ТВ» в Росії репер Алішер Моргенштерн спровокував гучний скандал. На його думку, премія «Кращий виконавець року» повинна була дістатися саме йому.

Після цього продюсер Світлани Лободи Нателла Крапивіна назвала російський шоу-бізнес «цирком виродків». А Філіп Кіркоров вибухнув гнівним відео, в якому звинуватив Лободу в плагіаті та пригрозив, що це «відгукнеться» продюсеру й артистці.

фото https://iz.ru/

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