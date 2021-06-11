«Небезпечні колобки»: Міла Кузнєцова налякала президентський караул своїм бюстом 15-го розміру
Українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася своїм бюстом 15-го розміру, нещодавно показала у соцмережах, як вона «налякала» військовослужбовців з почесної варти.
Кумедне відео, яке було знято біля Маріїнського палацу та будівлі Верховної Ради, вона виклала в Instagram.
Прогулюючись, Міла з цікавістю дивилася по сторонам і посміхалася своєму супутнику, який знімав ролик. Раптово вдалечині показався президентський караул — ймовірно, у палаці чекали на гостей.
Військовослужбовці прямували просто на Мілу, яка, очевидно, мала б відійти, звільнивши їм дорогу. Але дівчина сміливо кинулася грудьми вперед і сталося диво: караул змінив напрямок руху і звернув убік.
«Не стійте у мене на шляху! Навіть почесна варта президента звернула», — написала задоволена собою Міла.
Фоловери дружно підтримали хазяйку блогу, засипавши її компліментами.
Раніше модель показала фоловерам найвдаліші фото зі свого дебюту у якості резидента шоу «Dizel Night» — Міла позувала у сукні з глибоким декольте та з рушницею у руках.
Фото Міли Кузнєцової із соціальних мереж.521
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