303 купальники: екс-учасниця групи «НеАнгели» Вікторія вразила пляжною колекцією

Колишня солістка групи «НеАнгели» Вікторія, яка розкрила справжні причини розпаду колективу, похвалилася вражаючою колекцією купальників. Вона грунтовно підготувалася до літнього сезону — в колекції співачки 303 пляжних наряди. Це і купальники, і парео, і туніки, капелюхи, окуляри та інші аксесуари, що підкреслюють струнку фігуру артистки і надають шарму. Вікторія зізналася, що на відпочинку пляжні наряди займають основне місце в її валізах.

«Насправді у мене дуже багато купальників — 303 одиниці! Є, наприклад, подарований Іриною Білик, або з кліпів „Роман“ і „Я знаю це ти“ групи „НеАнгели“. І у мене завжди одна і та ж проблема — приїжджаю на відпочинок з величезною валізою, в якій велику частину займають купальники, але я не встигаю все надіти. Але, коли йду на пляж, беру з собою сумку, в якій є близько 5 купальників, і коли відчуваю дискомфорт від вологості — переодягаюся», — розповіла співачка VIKTORIA в програмі «Ранок з Україною» (канал «Україна»).

Нагадаємо, група «НеАнгели» розпалася після 15 років успішної роботи. Тепер солістки Вікторія Сміюха і Слава Камінська будують сольні кар'єри, випустили перші треки. А продюсер Юрій Нікітін навіть не прийшов на їхній останній публічний концерт.

фото Instagram.com/vikanablack

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