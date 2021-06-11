«Холостяк» Михайло Залівако розповів, скільки учасниць натякали йому на інтим на проекті

Учасник 11 сезону проєкту «Холостяк» Михайло Залівако в ефірі програми «Слава +» відповів на гострі запитання, у тому числі розповів про секс між ним та дівчатами на шоу.

На запитання ведучого, скільки дівчат на проєкті натякали Михайлу на секс, Залівако відповів, що йому навіть прикро, але жодна з учасниць подібних натяків йому не робила.

За словами Михайла, на проєкті всі учасники або в кадрі, або з редакторами. Тому мови про секс там немає. Всі емоції, які виникають на майданчику, повинні проявлятися саме в кадрі, щоб глядачі бачили реаліті-шоу. Немає сенсу показувати переживання поза кадром, а потім під камерами бути вже спустошеним й нецікавим.

Ведучий зазначив, що Михайло міркує як профі, як ніби він пройшов вже не один проєкт на ТБ, а принаймні 50.

Михайло пояснив все своєю старанністю.

«Я дуже старанний. Я розумію, що все потрібно робити, як треба. Це ж і є реаліті … Все потрібно робити на камеру. Адже глядачам цікаво, що я скажу, що я відповім, що ти відповіси, чи будеш ти соромитися. Інакше який у всьому цьому сенс. Ну знімайте нас, коли ми стоїмо біля камер», — уточнив Залівако.

На думку «холостяка», деякі дівчата прийшли на проєкт, щоб отримати популярність. Хтось хотів себе перевірити, хтось подивитися, як зсередини будуються подібні шоу.

Нагадаємо, обраницею Михайла Залівако стала киянка Анна Богдан. Після проєкту пара разом орендує квартиру у Києві. Зараз Анна і Михайло вирушили на відпочинок до Туреччини.

Ексклюзивне інтерв'ю з Анною Богдан читайте на сайті «ФАКТІВ». У ньому дівчина зізналася, що їй хотілося піти з шоу і навіть вдарити «холостяка».

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