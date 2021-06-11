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Ніна Матвієнко: «Гнів та злість призводять до хвороби. У злості людина гине помаленьку»

17:08 11 червня 2021
Ніна Матвієнко

«ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії». Своїми думками про нові реалії життя з «ФАКТАМИ» поділилися Андрій Курков, Еліна Світоліна, Валентина Семеренко, Павло Зібров, Світлана та Віталій Білоножки, Олександр Пономарьов, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Тамара Яценко, Михайло Іллєнко, Остап Ступка, Діма Борисов, Євген Клопотенко, Сава Лібкін, Андре Тан…

Нині наша співрозмовниця у проєкті «Світ після пандемії» — народна артистка України Ніна Матвієнко.

«Захищайтеся любов'ю та прощенням, — говорить Ніна Матвієнко. — На жаль, я навчилася цьому дуже пізно. Якщо вмієте любити, зможете простити. А гнів та злість призводять до хвороби. У злості людина гине помаленьку. Тому я всім кажу: не гнівайтесь, не зліться, прощайте, знаходьте у житті стимули. Частіше виходьте на вулицю, у світ, який створив Боженька для вас. Милуйтеся квітами. Коли я дивлюся на цю красу, мені плакати хочеться від розкоші та всіх обійняти».

Більше читайте в інтерв'ю Ніни Матвієнко «ФАКТАМ»: «Прощайте людей, які вас образили. Ця образа — не ваша проблема, а їхня».

Фото з альбому сім'ї Ніни Матвієнко

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