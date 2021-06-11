«Дуже цього боявся»: Сергій Пєнкін розповів про відносини з Віктором Цоєм та Аллою Пугачовою

Актор, композитор і співак Сергій Пєнкін, який нещодавно поділився таємницями особистого життя, розповівши, як він був одружений на англійці, відповів на найпопулярніші запити у Мережі про себе і свою творчість.

Як передає Teleprogramma.pro, однією з тем стало співробітництво Пєнкіна з Віктором Цоєм. Співак розповів, що рок-музикант дійсно написав завдяки йому пісню.

«Згодом барабанщик групи «Кіно» написав, що завдяки Сергію Пєнкину Віктор Цой написав пісню «Малюк», — розповів про результати співпраці з Цоєм Пєнкін. — «Навіщо я буду брехати? Як вважають, так і вважають. А я кажу те, що було насправді».

Сергій Михайлович згадав, що познайомився з Віктором Цоєм у 1986 році в Євпаторії: «Він чудова людина. Я дуже цього боявся. Але, тим не менш, ми познайомилися. І коли наступного дня він запросив мене виступити на своєму концерті, я сказав: „Там інша публіка, ти співаєш зовсім інші пісні“. Віктор Цой відповів: „Не хвилюйся, все буде добре“. Так і сталося».

Розповів Сергій Пєнкін і про відносини з Аллою Пугачовою. У Мережі багато пишуть, що у нього з Примадонною нібито був конфлікт. Зараз їхнє спілкування навряд чи можна назвати дружбою, заявляє Пєнкін.

«Ми, напевно, просто приятелі і колеги, тому що друзі ходять один до одного у гості. Я не ходжу у гості до Алли і Макса. Просто ми зідзвонюємося», — розповів артист.

Видання нагадує, що у Пєнкіна в лютому був ювілей — артистові виповнилося 60 років. Іменинник отримав привітання від Алли Пугачової та Максима Галкіна, зізнавшися, що йому було приємно.

Раніше Сергій Пєнкін назвав жартом свою розповідь про «любовний трикутник» з солістками «Миражу» Маргаритою Суханкіною і Наталією Гулькіною.

Фото Сергія Пєнкіна із соціальних мереж.

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