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Шоу-бізнес

Онук Ротару діджей SHMN розповів про розвиток електронної музики в Києві

14:49 11 червня 2021
Анатолій Євдокименко

Онук Софії Ротару діджей Анатолій Євдокименко (SHMN) в кінці травня презентував одну зі своїх останніх музичних робіт. Про це він розповів в інтерв'ю іспанському музичному виданню DJ Mag España.

Займатися створенням електронної музики Анатолій почав у 2008 році, надихнувшись виступом британського діджея Карла Кокса в Києві.

За словами Євдокименка, останнім часом «танцювальна музика стала більш популярною» серед киян. В українську столицю приїжджають діджеї світового масштабу. У Києві нерідкі концерти електронної музики.

Нагадаємо, онуки Софії Ротару живуть за кордоном. Анатолій Євдокименко, крім запису музики, пробує себе ще й в фотомодельному бізнесі. Його молодша рідна сестра Софія вчиться в США і незабаром збирається заміж.

фото instagram.com/shmn/

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