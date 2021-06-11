«Страшна лялька»: Ані Лорак і Мурат здивували подарунком дочці на 10-річчя

Українська співачка Ані Лорак і екс-чоловік Мурат Налчаджіолу відсвяткували День народження спільної дочки Софії. Про це нагадує «Зірковий шлях» на сторінці в Instagram.

«Дорога моя донечка, вітаю тебе. День твого народження-мій найулюбленіший день року! Ти унікальна. Будь щаслива і здорова. Нічого не бійся, я знаю, у тебе все вийде! Мама завжди поруч. Люблю тебе, моя маленька!» — зазначила щаслива співачка.

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Багато фоловерів підтримали Ані в її прагненні порадувати улюблену дочку. Однак деякі звернули увагу на досить дивний подарунок — ляльку. Все-таки дарувати її десятирічної дівчинки, яка, можливо, вже мріє про хлопчиків, — досить дивно.

Крім того, здивування викликала і сама лялька — завбільшки з справжню дитину. Адже якщо розглядати Софійку як дитину, то їй буде важко грати з такою «донечкою». Якщо ж її хочуть привчити до майбутнього материнства, то потрібно було почекати ще кілька рочків.

Та й обличчя іграшки здалося фоловерів досить дивним — воно не зовсім добре.

На хвилі критики «під роздачу» потрапила і сама Кароліна, яку деякі читачі почали звинувачувати в сепаратизмі, проживанні в країні-агресора і т.д.

Але в цілому здоровий глузд переміг: більшість читачів закликало не перетворювати свято в розборки. А в наступному році Ані Лорак, можливо, буде більш педантична з подарунками.

Нагадаємо, раніше пам'ятне відео доньці Ані Лорак Софії присвятив її хрещений — російський співак Філіп Кіркоров. У Instagram він виклав ролик, в якому зібрав фотографії та уривки відеозаписів з Ані Лорак і Софією.

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