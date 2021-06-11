«Я чую шум»: «лялькова» Alyona Alyona у ванній заговорила про стандарти та справжню красу

Реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно знялася зі Святославом Вакарчуком у спільному кліпі «Країна дітей», поміркувала в своєму Instagram про стандарти жіночої краси.



«Дівчата, у мене до вас питання. Ваше тіло гарне? Можете не відповідати, я знаю, що так. Ваша краса полягає не в тому, наскільки ви підходите до стандартів „90−60−90“, ваша краса в унікальності. Шрами, родимки (маленькі, великі та дуже великі) та дефекти роблять ваше тіло унікальним. В цьому і є тру краса», — написала Alyona Alyona та розмістила фото, на якому вона лежить у ванні разом з пластиковими лялечками.

Фоловери згодні з заявою виконавиці: «Мені подобається, коли внутрішня краса збігається із зовнішнім», «Альона, ти така кайфова, прям плакати від щастя хочу».

Нагадаємо, Alyona Alyona здивувала незвичайним постом про корупцію.

Фото з Instagram alyona.alyona.official

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