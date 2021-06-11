26.94 / 27.13 32.69 / 33.05
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я чую шум»: «лялькова» Alyona Alyona у ванній заговорила про стандарти та справжню красу

19:24 11 червня 2021
Alyona Alyona

Реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно знялася зі Святославом Вакарчуком у спільному кліпі «Країна дітей», поміркувала в своєму Instagram про стандарти жіночої краси.

«Дівчата, у мене до вас питання. Ваше тіло гарне? Можете не відповідати, я знаю, що так. Ваша краса полягає не в тому, наскільки ви підходите до стандартів „90−60−90“, ваша краса в унікальності. Шрами, родимки (маленькі, великі та дуже великі) та дефекти роблять ваше тіло унікальним. В цьому і є тру краса», — написала Alyona Alyona та розмістила фото, на якому вона лежить у ванні разом з пластиковими лялечками.

Фоловери згодні з заявою виконавиці: «Мені подобається, коли внутрішня краса збігається із зовнішнім», «Альона, ти така кайфова, прям плакати від щастя хочу».

Нагадаємо, Alyona Alyona здивувала незвичайним постом про корупцію.

Фото з Instagram alyona.alyona.official

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак і Софія

«Страшна лялька»: Ані Лорак і Мурат здивували подарунком дочці на 10-річчя

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Залівако

«Холостяк» Михайло Залівако розповів, скільки учасниць натякали йому на інтим на проекті

Олексій Чертков

Зникнення офіцера Держприкордонслужби в Одесі: спливли нові подробиці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.