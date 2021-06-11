«Зламав Рафік»: Никитюк висміяла «хакерську атаку» на свій акаунт

У п'ятницю, 11 червня, українська телеведуча Леся Никитюк з гумором прокоментувала злом свого аккаунту в Instagram, який стався за день до цього. Пост вона розмістила на відновленій сторінці в соцмережі.

«Новини сьогодні цікаві, Рафік навіть від улюбленого корму на секунду відволікся», — підписала Никитюк фото, на якому вона читає газету з новиною про злом її акаунта, а пес Рафік сидить у неї на руках.

Фоловери з задоволенням коментують пост: «Судячи з вигляду Рафік, інсту взламав він», «Леся вийшла гідно з ситуації», «Страшно навіть уявити, якщо інстаграм Рафіка зламали, які у нього там листування з холостячкою з сусіднього району».

Нагадаємо, Леся Никитюк вразила підписників костюмом «останній шанс».

Фото з Instagram lesia_nikituk

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