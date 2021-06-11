«Як же я собі подобаюся»: обраницю «холостяка» Залівако порівняли з Монікою Беллуччі

Анну Богдан, яка стала обраницею героя проекту «Холостяк» (СТБ) бізнесмена з Харкова Михайла Заливако, несподівано порівняли з … Монікою Белуччі. Це сталося після того, як дівчина опублікувала в Instagram чорно-біле фото, проілюструвавши філософський пост про любов до себе.

Вона вважає, що кожна красуня повинна не соромитися публікувати більше фото.

«Дівчатка, навіщо любити себе? Відповідь проста: Якщо себе не любити, чого ж від інших хотіти? Одна з головних порад — робіть побільше фото! Саме тоді, коли ви полюбите красуню на фото, світ навколо вас зміниться», — написала вона, отримавши масу компліментів на свою адресу.

Нагадаємо, дівчина прийшла на проект після першого невдалого шлюбу, погодившись на вмовляння двоюрідної сестри.

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