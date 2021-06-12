«Назвала профурсеткою»: Приходько розповіла, чому задумалася про зміну статі

Багатодітна мама Анастасія Приходько розповіла, що в ранній юності мріяла змінити стать.

Настя пам'ятає дитячі образи, пов'язані зі своєю зовнішністю. Вона ніколи не чула від батьків про себе «красива» або хоча б «симпатична». Мама часто їй говорила, що у Насті вузькі очі і їй не варто посміхатися.

Особливо Анастасії запам'ятався скандал, коли вона була ще підлітком.

«Як зараз пам'ятаю цей скандал, коли замість речей старшого брата, які я доношувала, я одягла мамині модні ботильйони у школу, щоб виглядати красивою й коротку сукню, через яку бабуся назвала мене профурсеткою. Ну, ви зрозуміли, почути дівчинці в перехідному віці таке — те саме що смерть», — пише Настя.

Після цього вона захотіла змінити стать, тому що вважала — бути хлопчиком простіше.

Але раптом у житті майбутньої зірки трапилася перша любов. Хлопчик Юра на червоному спортивному автомобілі, в білій майці й з гарною фігурою підкорив серце школярки. Історію своєї закоханості Настя не розповіла. Але саме з Юрою вона зрозуміла, що найкрасивіша.

«І досі, слухаючи пісню Стінга „desert rose“, я мимоволі згадую Юру на червоній спортивній тачці. І свої юні 17 років», — додала Приходько.

Шанувальники підтримали співачку та подякували за відвертий допис.

Нагадаємо, нещодавно Настя Приходько показала своє напівголе фото й заявила, що у неї немає комплексів у зв'язку з повнотою.

Фото Instagram / prykhodko_official

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