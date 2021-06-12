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«День Мойозьва»: брутальний рокер Танчинець замилував соцмережі фото з сином

14:00 12 червня 2021
Сергій Танчинець

Лідер групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, який відзначив у травні своє 39-річчя, показав, як вони з сином Лук'яном святкують «день морозива».

Батько й син сидять на лавочці у київському парку Шевченка з ріжками смачних ласощів. При цьому у трирічного Лук'яна все усміхнене личко у десерті.

«Досвятковуємо день Мойозьва», — так назвав знімок Танчинець.

Фото розчулило шанувальників музиканта. Вони пишуть, що приємно бачити свого кумира з дитиною. А також дякують Танчинцю за музику.

Нагадаємо, у родині популярного українського співака Сергія Танчинця двоє дітей — донька Анастасія та син Лук'ян. За словами музиканта, народження сина відкрило друге дихання у відносинах з дружиною і ще більше скріпило сім'ю.

Фото Instagram / sergii_tanchynets

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