«Голий король»: екс-продюсер Лободи емоційно відреагувала на підтримку фанатів в скандалі з Кіркоровим

Продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна, яка нещодавно заявила про припинення співпраці зі співачкою, подякувала своїм шанувальникам в Instagram за підтримку в конфлікті з Філіпом Кіркоровим.

«Люди! ви дуже круті! і вас так багато. спасибі. не очікувала. до сліз», — написала вона.

«Нателла, це вам спасибі. Що говорите правду від всіх нас)», — відповіла їй одна з шанувальниць.

«Ви чесна і справжня», — додала інша.

Як писали «ФАКТИ», днями Крапівіна вирішила поставити крапку в конфлікті з Філіпом Кіркоровим. Вона опублікувала відео, в якому визнала, що не пишається своїм висловлюванням і разом з тим ще більше зачепила «короля естради». Вона зазначила, що вперше за 12 років може говорити те, що думає, і не боятися нашкодити своєму артисту. Вона вважає, що Кіркоров перекрутив суть її коментаря. Вона зазначила, що щодня доводить свою толерантність способом життя, а Кіркоров, на її думку, тільки грає.

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