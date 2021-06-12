«Ця погань знайшла мене»: відразу дві російські зірки 1990-х потрапили в лікарню з коронавірусом

Після того, як відомий російський кінорежисер помер від коронавірусу, стало відомо, що відомі російські співаки Володимир Кузьмін і Олександр Буйнов захворіли COVID-19. Про це повідомив сам Буйнов в Instagram.

«Отримав на півдні отит середнього вуха, потім все класично спустилося через ніс в горло і в легені. І ця погань знайшла мене. А як-же щеплення, яке я робив у березні? Так, якби не вона, лежав би зараз в реанімації під ШВЛ! Так сказав Головний лікар військового госпіталю в Одинцово. Як бачите умови просто вищого класу, і, до речі такі бокси тут у всіх, з окремим входом-виходом! Щойно оформили сюди десь поруч Володю Кузьміна, видужуй, друже!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше в таборі збірної Росії був виявлений коронавірус, через що в заявці збірної, яка була подана перед стартом команди на Євро-2020, відбулася зміна. Covid-19 було виявлено у 23-річного півзахисника «Зеніту» Андрія Мостового.

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