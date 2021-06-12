«З Ради пішов, із сім'ї пішов, що далі?»: соцмережі обговорюють розлучення Вакарчука

Після того, як фронтмен «Океану Ельзи» і колишній депутат Святослав Вакарчук оголосив про своє розлучення з Лялею Фонарьовою, в соцмережах пліткують про причини такого несподіваного кроку. Фанати згадали, що в шоу-бізнесі в цьому році вже було кілька гучних розлучень, але там у пар відносини вже давно зійшли нанівець, і новина про розлучення нікого особливо не здивувала. А ось від Вакарчука і його дружини такого радикального кроку ніхто не очікував.

Є думка, що причиною всьому карантин і вимушена необхідність для пар більше часу проводити вдвох в чотирьох стінах.

А в ЗМІ з'явилася несподівана версія. Нібито у музиканта вже кілька місяців роман з іншою жінкою, а тому подружжя розлучилося, хоча для дружини Вакарчука це був дуже непростий і болючий крок. Про це повідомив Telegram-канал «Культурная прачечная».

Нагадаємо, в 2021 році оголосила про розлучення з чоловіком співачка Ірина Білик, оформлюють розлучення Михайло Хома (Дзідзьо) і його дружина Ярослава.

Фото zirkovyi_shlyah / Instagram

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