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Шоу-бізнес

Смачний, але твердий: в мережі показали грандіозний торт, яким Ані Лорак потішила дочку на 10-річчя

22:29 12 червня 2021
Ані Лорак

Співачка Ані Лорак похвалилася в соцмережах тортом, яким привітала доньку Софію з 10-річчям. П'ятиярусний шедевр кондитерського мистецтва був прикрашений фігурками-персонажами казок, дитячими фотографіями Софії і її батьків, а також спеціальним декором з карамелі і шоколаду. Судячи з відео в Instagram, ввозили в зал суперторт на позолоченій підставці з гравіюванням «З днем народження, люба Сонечко».

Невідомо, чи сподобався солодкий подарунок іменинниці (в соцмережах вона ніяк не коментувала торт), а ось Ані Лорак залишилася задоволена. «Неймовірно красиво і смачно», — написала вона.

Торт ділили на велику компанію дітей і дорослих, а в кінці свята випустили в небо величезну зв'язку повітряних кульок і влаштували шоу феєрверків.

Нагадаємо, раніше дочка Ані Лорак показала, які подарунки їй вручили на День народження. Найдивнішим з них була велика лялька з невеселим обличчям.

Фото anilorak/Instagram

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