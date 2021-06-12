26.93 / 27.13 32.65 / 33.03
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Хворий ковідом Володимир Кузьмін дізнався, що став дідом

23:00 12 червня 2021
володимир кузьмін

Співак і композитор Володимир Кузьмін, зірка 80-х і екс-коханий Алли Пугачової, став дідом. Син Кузьміна Нікіта разом з дружиною Іриною повідомили про народження дочки. За інформацією StarHit, дівчинку назвали Агатою.

Володимир Кузьмін навряд чи зможе скоро провідати молодих батьків. Відомо, що співак захворів коронавірусом і зараз лежить у військовому госпіталі в Московській області.

33-річний Нікіта — прийомний син Володимира Кузьміна. Співак усиновив хлопчика, будучи в першому шлюбі з поетесою Тетяною Артем'євою. Зараз Нікіта живе в Санкт-Петербурзі, працює дизайнером. У 2020 році одружився зі стилісткою Іриною Поповою.

Володимир Кузьмін був одружений чотири рази. Крім сина Нікіти, у артиста є ще й три дочки: Соня, Марта і Ніколь.

У старших дітей Кузьміна доля склалася трагічно. Ліза була знайдена вбитою в 2002 році в її московській квартирі. У 2009 році під час пожежі загинув, зірвавшись з висоти, Степан Кузьмін.

Фото v. kuzmin_official / instagram

272

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Ані Лорак

Смачний, але твердий: в мережі показали грандіозний торт, яким Ані Лорак потішила дочку на 10-річчя

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Ані Лорак і Софія

«Страшна лялька»: Ані Лорак і Мурат здивували подарунком дочці на 10-річчя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.