Хворий ковідом Володимир Кузьмін дізнався, що став дідом

Співак і композитор Володимир Кузьмін, зірка 80-х і екс-коханий Алли Пугачової, став дідом. Син Кузьміна Нікіта разом з дружиною Іриною повідомили про народження дочки. За інформацією StarHit, дівчинку назвали Агатою.

Володимир Кузьмін навряд чи зможе скоро провідати молодих батьків. Відомо, що співак захворів коронавірусом і зараз лежить у військовому госпіталі в Московській області.

33-річний Нікіта — прийомний син Володимира Кузьміна. Співак усиновив хлопчика, будучи в першому шлюбі з поетесою Тетяною Артем'євою. Зараз Нікіта живе в Санкт-Петербурзі, працює дизайнером. У 2020 році одружився зі стилісткою Іриною Поповою.

Володимир Кузьмін був одружений чотири рази. Крім сина Нікіти, у артиста є ще й три дочки: Соня, Марта і Ніколь.

У старших дітей Кузьміна доля склалася трагічно. Ліза була знайдена вбитою в 2002 році в її московській квартирі. У 2009 році під час пожежі загинув, зірвавшись з висоти, Степан Кузьмін.

Фото v. kuzmin_official / instagram

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