«Мені не 18 років»: колишня дружина Позитива розповіла про причини розлучення
Колишня дружина Олексія Завгороднього (Позитива) Анна Андрійчук після розлучення розповіла, що вони не живуть разом вже два роки, хоча спочатку намагалися врятувати шлюб. Про це вона заявила в ефірі програми «Світське життя».
«Перший рік ми намагалися зустрічатися, у нас була романтика. Ми їздили в подорож і планували майбутнє», — розповіла вона.
За словами Анни, вони з Позитивом були разом з 16 років.
«Ми з 16 років разом. І рішення про розставання мало накопичувальний ефект. Це не було рішення одного дня. Прийшов момент», — сказала вона.
Серед причин розставання Андрійчук назвала те, що у Олексія на першому місці завжди була робота і музика.
«Мені не 18 років, я хочу сім'ю і дитину. Думаю, це стало причиною», — сказала вона.
Зараз колишнє подружжя підтримує ділові стосунки.
«Все непогано, але не скажу, що ми супердрузі», — каже Анна.
Розділ майна вже відбувся. Загальну квартиру вони продали і виручені гроші розділили порівну.
Як писали «ФАКТИ», раніше сам Олексій Завгородній в програмі DOROTYE розповів, що зберіг з дружиною дружні стосунки. За словами Олексія, вони з Анною пройшли великий шлях разом, у них солідна спільна історія і це нікуди не піде.744
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