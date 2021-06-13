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Шоу-бізнес

Аніта Луценко розсекретила неофіційного чоловіка

12:15 13 червня 2021
анита луценко і чоловік олександр

Фітнес-тренерка Аніта Луценко, відома за проектом «Зважені і щасливі», вперше відверто розповіла про свого чоловіка Олександра, з яким живе в цивільному шлюбі. У програмі «Світське життя» Аніта згадала, що у них з Олександром справа поки не дійшла до загсу, але вони створили фактичну сім'ю і виховують п'ятирічну дочку Мію.

Про Олександра відомо небагато. Він ніяк не пов'язаний з шоу-бізнесом, але давно дружить з героєм шоу «Холостяк» Іраклі Макацарія. На запрошення Іраклі, Аніта з коханим зараз відпочивають в Грузії.

Олександр не любить публічності, і Аніта поважає це рішення, а тому не зловживає фотографіями партнера в соцмережах і не показує його обличчя. «Він не хоче. Йому це не подобається», — пояснила фітнес-тренерка.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко розповіла, що на зйомках одного з перших сезонів «Зважених і щасливих» пережила особисту трагедію. Аніті повідомили про смерть її колишнього коханого від онкозахворювання. Луценко дуже важко переживала смерть хорошого друга.

Фото anitasporty/Instagram, Світське життя/YouTube

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