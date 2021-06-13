«Бджоли покусали?»: Леся Нікітюк заінтригувала «недоліком» на фото

Телеведуча і блогер Леся Никитюк похвалилася в соцмережах фотографією в стилі «Я і гортензії» і отримала наочний урок, чим загрожує зайвий перфекціонізм в Instagram. Леся поскаржилася, що фото гарне, проте є одне «але». У відповідь підписники влаштували конкурс, хто знайде більше недоліків на знімку.

Кожен намагався першим дати правильну відповідь, висуваючи все більш дикі версії:

Вже виявлено близько десятка всяких «але», включаючи «завалений» горизонт, невдалий ракурс, перебір з фільтрами.

У список претензій потрапили нерозквітла гортензія і невдала спідниця:

Коли Леся зізналася, що її бентежили напівопущені повіки, виявилося, що до очей якраз найменше претензій.

Напомніс, раніше Леся Никитюк шокувала своїм фото після ринопластики, а також показала свій костюм «Останній шанс».

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