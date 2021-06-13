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«Завжди потрібно залишатися Людиною»: Рибчинський дорікнув Вакарчуку за розрив з Фонарьовою

14:33 13 червня 2021
вакарчук

Поет, автор пісень і продюсер Євген Рибчинський дорікнув лідерові «Океану Ельзи» Святославу Вакарчуку за розлучення з дружиною. На думку Рибчинського, Ляля Фонарьова багато в чому забезпечила зоряну кар'єру Вакарчука, і вчинок музиканта зараз виглядає як невдячність. Свій пост в Facebook Рибчинський видалив, але суть претензій виклав Главком.

За словами Рибчинського, в тандемі з Фонарьовою у Вакарчука з'явилися «і популярність, і багатство, і впливовість, і все інше». Тепер же, коли романтична казка закінчилася, дуже важливо повестися по-людськи.

«Усе колись закінчується: молодість, краса, популярність, здоров'я, гроші, життя… Але завжди слід залишатися Людиною. Просто хочеться висловити респект Лялі, яка доклала всіх зусиль, щоб зробити з Славка зірку, віддала кращі роки життя, залишаючись вічно в тіні його „зірковості“, і за 20 з гаком років не вийшла заміж і не спекулювала прізвищем чоловіка як багато інших. Упевнений, вона і зараз залишається в тіні. Оскільки у Лялі є гідність. А у Вакарчука — все інше», — написав Рибчинський.

Нагадаємо, в соцмережах припустили, що причиною розриву зіркової пари стало нове кохання Вакарчука .

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