Били навіть праскою: відома українська телеведуча розповіла про пережите в дитинстві насильство в сім'ї

Наречена колишнього віце-прем'єра Павла Розенка Олена-Христина Лебідь, яка часто радує своїх фанатів фотографіями зі свого особистого життя, зробила несподіване зізнання про важке дитинство. Це сталося в інтерв'ю пост-шоу «предметка» на Новому каналі.

«Я все дитинство була нелюбимим дитиною, і пронесла це через все життя … Я відчувала відсутність любові і доброти», — сказала вона, висловивши думку, що це під час дорослішання робить людину уразливою.

«З'являється ахіллесова п'ята», — констатувала телеведуча.

Також вона відповіла ствердно на питання — чи били її в дитинстві.

«Дубасити всім підряд, праскою навіть», — сумно згадала Христина.

На відео з 45:25:

Нагадаємо, Лебідь і Розенко зустрічаються з листопада 2018 року. З чуток, саме заради Олени-Христини колишній віце-прем'єр «скинув» за рік майже 30 кілограмів.

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