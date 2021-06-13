Лобода швидко знайшла заміну своєму продюсеру Крапивіній

Після того, як продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна оголосила, що залишає шоу-бізнес, співачці довелося потурбуватися про пошуки нового співробітника, якому можна доручити її творчі та організаційні справи.

Лобода звернулася до відомого продюсера Тебріза Шахиді, повідомляє StarHit .

Раніше він вже допомагав Лободі в організації концертів та комерційних пропозицій в якості залученого експерта в області музики.

Табріз вважається одним з найвідоміших і продюсерів і концертних директорів в Росії, займаючись організацією заходів для Земфіри, Тіни Канделакі, Дениса Мацуєва, Олени Темник і багатьох інших. У 2020 році він став вести популярний телеграм-канал про зворотній бік російського шоу-бізу.

У соцмережі він уже виклав телефони для контактів з новою підопічною.

А тим часом скандал навколо висловлювань Нателлою Крапивиной на премії МУЗ-ТВ про велич своєї артистки, до якої «зіркам шоу-бізнесу, як Роскосмосу до Ілана Маска», набирає обертів. Вони викликали гнів «самого» Філіпа Кіркорова.

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