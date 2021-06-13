67-річна Любов Успенська приїхала на гастролі в Україну і засвітилася з дуже молодим хлопчиком з Харкова

Відома російська співачка Любов Успенська, яка нещодавно зробила пластичну операцію, 12 червня виступила в Харкові, де зібрала повний зал захоплених шанувальників. Присутні активно підспівували. Концерт кілька разів переривався через те, що фанати вибігали на сцену, щоб подарувати Любові Залмановній квіти. Одним з тих, хто прорвався до свого кумира з букетом розкішних троянд, виявився зовсім молодий хлопчик, пише Експрес-газета.

Побачивши юного харків'янина, Успенська розтанула, обняла хлопця і поставила йому кілька запитань. Виявилося, що школяра (його звуть Вова) привели на концерт батьки. Успенська схвалила їхній вибір: за словами виконавиці, важливо з дитинства прищеплювати дитині хороший музичний смак.

Любов Залманівна подякувала сором'язливому Вові за шикарний букет квітів, після чого відпустила його зі сцени.

Перед поверненням до Росії Успенська дасть концерти ще в кількох українських містах. Співачка каже, що нинішній гастрольний тур по нашій країні став дня неї справжньою віддушиною. Адже останні місяці життя виконавиці виявилися серйозно затьмареними поведінкою чоловіка, який раптово подав позов про поділ спільно нажитого майна.

Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

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